В Україні створили Офіс парламентської реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав розпорядження про створення Офісу парламентської реформи, передає УНН.
"Фактично, вже через місяць Офіс парламентської реформи зможе запрацювати, і я сьогодні з великою честю підписую своє розпорядження про створення Офісу парламентської реформи", - сказав Парубій.
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Голова ВР зазначив, що до роботи в Офісі планується залучити 15 співробітників відповідно до напрямків парламентської роботи.
Раніше, Світовий банк прокоментував реформи в Україні.