Світовий банк прокоментував реформи в Україні

"Гарантія на підтримку державної політики є важливим досягненням, оскільки вона підтримує історичні реформи для посилення засад економічного росту і макроекономічної стабільності в Україні. Вона допоможе Україні залучити на міжнародних ринках 1 млрд дол. США для фінансування бюджету в час, коли доступ до ринків особливо обмежений", - заявив пан Мюллер.

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Пан Мюллер провів зустріч з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, а також з Міністром фінансів, Міністром освіти і науки, Міністром охорони здоров’я та представниками Національного банку України для обговорення подальших планів реформи країни для пришвидшення економічного зростання та підвищення стандартів життя. Пан Мюллер також зустрівся з членами Громадської ради міжнародних експертів, які беруть участь у відборі суддів до Вищого антикорупційного суду України.

"Упродовж кількох років Україна зробила основні кроки на шляху до реформування пенсійної системи, охорони здоров’я та енергосубсидій, та прийняла законодавство з метою створення Антикорупційного суду і посилення державних банків", - скзав Мюллер.

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"Однак необхідно більше зусиль, щоб результати, досягнуті сьогодні, стали основою для проведення подальших реформ, особливо в сфері вільного продажу землі, відокремлення функцій (анбандлінгу) в газовому секторі та вирішення проблеми непрацюючих кредитів у банківському секторі", - додав віце-президент.

Пан Мюллер також взяв участь у випуску нового звіту Світового банку "Розвиток України: Минуле, сьогодення та майбутнє". В цьому дослідженні наводиться аргумент, що досягнення високого, інклюзивного та сталого росту вимагатиме вищої продуктивності вітчизняної економіки, більших торгівельних вигод та інтеграції в світову економіку. Також для цього вітчизняні економічні установи мають стати сильнішими, щоб бути здатними протистояти тиску у вигляді прихованих інтересів.

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У звіті зазначено, що для відновлення зростання продуктивності необхідно провести реформи в трьох сферах, зокрема: 1) створити умови, які б підтримували розвиток приватного сектора шляхом коригування ролі держави; 2) вирішення проблеми надлишку заборгованості за допомогою посилення правової бази, покращення фінансової системи та зміцнення фінансового стану держави; та 3) зміцнення українських ринків шляхом зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення та збільшення стимулів для акумулювання заощаджень і людського капіталу.

Окрім останньої гарантії на підтримку державної політки розміром 750 млн. дол. США, починаючи з травня 2014 року, Світовий банк надав Україні загалом 5,5 млрд. дол. США (включаючи кошти, виділені в рамках чотирьох позик на політики розвитку та сімох інвестиційних операцій), а також гарантію оплати газу розміром 500 млн. дол. США. Інвестиційні проекти Світового банку підтримують надання основних державних послуг, які безпосередньо забезпечують вигоди для населення України шляхом покращення систем водопостачання, водовідведення, опалення, дорожньої галузі, забезпечуючи соціальний захист та охорону здоров’я, а також сприяючи розвитку приватного сектора.

Нагадаємо, зростання внутрішнього валового продукту України у 2019 році очікується на рівні 2,9%.