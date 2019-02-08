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Всемирный банк прокомментировал реформы в Украине

Всемирный банк прокомментировал реформы в Украине

Киев  •  УНН

 • 9846 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сирил Мюллер, региональный вице-президент Всемирного банка в странах Европы и Центральной Азии, посетил Киев с четырехдневным визитом, чтобы высоко оценить недавно внедрены широкие реформаторские инициативы Украины. Об этом говорится в сообщении Всемирного банка, передает УНН.

"Гарантия на поддержку государственной политики является важным достижением, поскольку она поддерживает исторические реформы для усиления основ экономического роста и макроэкономической стабильности в Украине. Она поможет Украине привлечь на международных рынках 1 млрд долл. США для финансирования бюджета в то время, когда доступ к рынкам особенно ограничен", - заявил Мюллер.

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Господин Мюллер провел встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом, а также с министром финансов, министром образования и науки, Министром здравоохранения и представителями Национального банка Украины для обсуждения дальнейших планов реформы страны для ускорения экономического роста и повышения стандартов жизни. Господин Мюллер встретился с членами Общественного совета международных экспертов, участвующих в отборе судей в Высший антикоррупционный суд Украины.

"В течение нескольких лет Украина сделала основные шаги на пути к реформированию пенсионной системы, здравоохранения и енергосубсидий, и приняла законодательство с целью создания Антикоррупционного суда и усиления государственных банков", - скзав Мюллер.

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"Однако необходимо больше усилий, чтобы результаты, достигнутые сегодня, стали основой для проведения дальнейших реформ, особенно в сфере свободной продажи земли, отделения функций (анбандлингу) в газовом секторе и решение проблемы неработающих кредитов в банковском секторе", - добавил вице-президент.

Господин Мюллер также принял участие в выпуске нового отчета Всемирного банка "Развитие Украины: Прошлое, настоящее и будущее". В этом исследовании приводится аргумент, что достижение высокого, инклюзивного и устойчивого роста потребует более высокой производительности отечественной экономики, больших торговых выгод и интеграции в мировую экономику. Также для этого отечественные экономические учреждения должны стать сильнее, чтобы быть способными противостоять давлению в виде скрытых интересов.

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В отчете указано, что для возобновления роста производительности необходимо провести реформы в трех сферах, в частности: 1) создать условия, которые бы поддерживали развитие частного сектора путем корректировки роли государства; 2) решение проблемы избытка задолженности посредством усиления правовой базы, улучшение финансовой системы и укрепление финансового состояния государства; и 3) укрепление украинских рынков путем снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и увеличение стимулов для аккумулирования сбережений и человеческого капитала.

Кроме последней гарантии на поддержку государственной политки размером 750 млн. долл. США, начиная с мая 2014 года, Всемирный банк предоставил Украине в целом 5,5 млрд долл. США (включая средства, выделенные в рамках четырех займов на политики развития и семи инвестиционных операций), а также гарантию оплаты газа размером 500 млн. долл. США. Инвестиционные проекты Всемирного банка поддерживают предоставление основных государственных услуг, которые непосредственно обеспечивают выгоды для населения Украины путем улучшения систем водоснабжения, водоотведения, отопления, дорожной отрасли, обеспечивая социальную защиту и здравоохранение, а также способствуя развитию частного сектора.

Напомним, рост внутреннего валового продукта Украины в 2019 году ожидается на уровне 2,9%.

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