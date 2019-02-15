В Украине создали Офис парламентской реформы

"Фактически, уже через месяц Офис парламентской реформы сможет заработать, и я сегодня с большой честью подписываю свое распоряжение о создании Офиса парламентской реформы", - сказал Парубий.



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Председатель ВР отметил, что к работе в Офисе планируется привлечь 15 сотрудников в соответствии с направлениями парламентской работы.



Ранее, Всемирный банк прокомментировал реформы в Украине .