В Україні створено уже близько 1030 ОТГ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. В Україні створено уже понад тисячу об’єднаних територіальних громад, у яких живе 11,7 мільйона людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.
"Станом на 10 січня 2020 року, в Україні створено 1029 об’єднаних територіальних громад з населенням 11,7 мільйонів людей. Перспективними планами формування територій громад покрито 90,3% території країни", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що 223 ОТГ утворилися в 2019 році, тоді як у 2018 - лише 141.
"6263 громад досі не об’єдналися, чим погіршують перспективи свого власного розвитку. У грудні минулого року відбулися вибори до новостворених ОТГ, ще 49 об’єднаних громад готові до призначення перших виборів і чекають на рішення ЦВК", - прокоментував дані моніторингу заступник міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода.
Як зазначається, лідери та аутсайдери зі створення спроможних громад у переліку регіонів за минулий рік майже не змінювалися.
Нагадаємо, в уряді назвали термін добровільного об'єднання ОТГ.