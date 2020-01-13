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В Украине создано уже около 1030 ОТО

В Украине создано уже около 1030 ОТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 января. УНН. В Украине создан уже более тысячи объединенных территориальных общин, в которых живет 11,7 миллиона человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

"По состоянию на 10 января 2020 года, в Украине создано 1029 объединенных территориальных общин с населением 11,7 млн человек. Перспективными планами формирования территорий общин покрыто 90,3% территории страны", - говорится в сообщении.

Указано, что 223 ОТО образовались в 2019 году, тогда как в 2018-м - только 141.

"6263 общин до сих пор не объединились, чем ухудшают перспективы своего собственного развития. В декабре прошлого года состоялись выборы в новосозданные ОТО, еще 49 объединенных общин готовы к назначению первых выборов и ждут решения ЦИК", - прокомментировал данные мониторинга заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода.

Как отмечается, лидеры и аутсайдеры по созданию способных общин в перечне регионов за прошлый год почти не менялись.

Напомним, в правительстве назвали срок добровольного объединения ОТО.

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