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В уряді назвали термін добровільного об'єднання ОТГ

В уряді назвали термін добровільного об'єднання ОТГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Термін добровільного об'єднання населених пунктів в Україні в об'єднані територіальні громади (ОТГ) триватиме орієнтовно до лютого 2020 року. Про це заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода" міністр розвитку громад і територій Альона Бабак, повідомляє УНН.

"Ми хочемо максимально продовжити термін добровільного об’єднання. Я думаю, до лютого. А далі ми вже будемо бачити: чи є необхідність через закон вже встановлювати, відповідно до перспективних планів, фактично конфігурації громад, які ще не об’єднались. Тобто ми заохочуємо зараз максимально продовжити процес добровільного об’єднання. А далі, щоб не чекати ще 100 років, поки люди житимуть в бідності та без амбулаторій, шкіл і так далі, а допомогти їм об’єднатися вже через законодавчий механізм", - зазначила міністр.

Нагадаємо, в уряді здійснили попереднє моделювання територіального устрою областей, у результаті чого вийшло 100 районів на всю Україну.

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