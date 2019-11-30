В уряді назвали термін добровільного об'єднання ОТГ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Термін добровільного об'єднання населених пунктів в Україні в об'єднані територіальні громади (ОТГ) триватиме орієнтовно до лютого 2020 року. Про це заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода" міністр розвитку громад і територій Альона Бабак, повідомляє УНН.
"Ми хочемо максимально продовжити термін добровільного об’єднання. Я думаю, до лютого. А далі ми вже будемо бачити: чи є необхідність через закон вже встановлювати, відповідно до перспективних планів, фактично конфігурації громад, які ще не об’єднались. Тобто ми заохочуємо зараз максимально продовжити процес добровільного об’єднання. А далі, щоб не чекати ще 100 років, поки люди житимуть в бідності та без амбулаторій, шкіл і так далі, а допомогти їм об’єднатися вже через законодавчий механізм", - зазначила міністр.
Нагадаємо, в уряді здійснили попереднє моделювання територіального устрою областей, у результаті чого вийшло 100 районів на всю Україну.