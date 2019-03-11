В Україні стартував всеукраїнський турнір "Футбольна весна-2019" серед жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Сьогодні, 11 березня, розпочалися перші матчі всеукраїнського турніру "Футбольна весна-2019" серед жіночих команд. Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.
Змагання пройдуть у містах Львів та Винники в період з 11-го по 15 березня. Участь у них візьмуть дев’ять клубів вищої ліги, для яких турнір стане головним етапом підготовки до другої частини чемпіонату України.
Згідно з жеребом команди розподілені на три групи. Детальніше з розкладом матчів можна ознайомитися за посиланням.
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