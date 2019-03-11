В Украине стартовал всеукраинский турнир "Футбольная весна-2019" среди женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Сегодня, 11 марта, начались первые матчи всеукраинского турнира "Футбольная весна-2019" среди женских команд. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.
Соревнования пройдут в городах Львов и Винники в период с 11 по 15 марта. Участие в них примут девять клубов высшей лиги, для которых турнир станет главным этапом подготовки ко второй части чемпионата Украины.
Согласно жребию команды разделены на три группы. Подробнее с расписанием матчей можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, ФФУ передала УЕФА документы о проведении Суперкубка-2021 в Харькове.
Также напомним, ветераны АТО попросили ФФУ объединить два футбольных чемпионата среди защитников Украины в один.