В Україні стабілізуються темпи поширення коронавірусної інфекції - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. В Україні відбувається стабілізація ситуації з поширенням коронавірусної інфекції. Про це під час селекторної наради сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“В Україні відбувається певна стабілізація ситуації з поширенням коронавірусної інфекції. Про це свідчить зменшення кількості госпіталізацій за минулий тиждень", - зазначив Максим Степанов під час традиційної селекторної наради під головуванням Президента України Володимира Зеленського.
Вказано, що Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що наразі в Україні понад 26 тис. активних хворих.
Нагадаємо, в Україні вже 54 тис. випадків COVID-19, за добу - 612.