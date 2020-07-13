В Украине стабилизируются темпы распространения коронавирусной инфекции - Степанов

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103914 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113321 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118211 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152639 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117384 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142978 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104572 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102875 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105253 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102337 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине стабилизируются темпы распространения коронавирусной инфекции - Степанов

В Украине стабилизируются темпы распространения коронавирусной инфекции - Степанов

Киев  •  УНН

 • 13712 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. В Украине происходит стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом во время селекторного совещания сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В Украине происходит определенная стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует уменьшение количества госпитализаций за неделю", - отметил Максим Степанов во время традиционного селекторного совещания под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.

Указано, что Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас в Украине более 26 тыс. активных больных.

Напомним, в Украине уже 54 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 612.

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