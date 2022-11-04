В Україні спростили організацію бюджетного процесу на місцевому рівні під час воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Кабінет міністрів України спростив організацію бюджетного процесу на місцевому рівні у період дії воєнного стану. Про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.
Так, на засіданні уряду було прийнято постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252».
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«Внесені зміни спрощують організацію бюджетного процесу на територіях, які після 24 лютого 2022 року є тимчасово непідконтрольними українській владі, тимчасово окупованими або на яких ведуться бойові дії, а також удосконалюють організацію роботи учасників бюджетного процесу на місцевому рівні у період дії воєнного стану», - йдеться в повідомленні.
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Деталі
Повідомляється, що зокрема, зазначеною постановою Уряду передбачено доповнення щодо особливостей виконання місцевих бюджетів у період дії воєнного стану, які було затверджено постановою Кабінету Міністрів від 11 березня 2022 року № 252, відповідно до яких:
• визначено спрощені умови виконання бюджетних повноважень військовими адміністраціями населених пунктів, обласними, районними та Київською міською військовою адміністраціями;
• надано право начальникам військових адміністрацій населених пунктів у період дії воєнного стану на територіях, які після 24 лютого 2022 року є тимчасово непідконтрольними українській владі, тимчасово окупованими або на яких ведуться бойові дії, здійснювати повноваження місцевих фінансових органів, у разі неможливості їх функціонування;
• врегульовано питання погодження проектів рішень про передачу коштів у вигляді міжбюджетного трансферту.