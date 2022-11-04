В Украине упростили организацию бюджетного процесса на местном уровне во время военного положения

Так, на заседании правительства было принято постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 11 марта 2022 г. № 252».

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«Внесенные изменения упрощают организацию бюджетного процесса на территориях, которые после 24 февраля 2022 года являются временно неподконтрольными украинским властям, временно оккупированными или на которых ведутся боевые действия, а также совершенствуют организацию работы участников бюджетного процесса на местном уровне в период действия военного положения», – говорится в сообщении.

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Детали

Сообщается, что в частности, указанным постановлением Правительства предусмотрено дополнение об особенностях выполнения местных бюджетов в период действия военного положения, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 11 марта 2022 года № 252, согласно которым:

• определены упрощенные условия выполнения бюджетных полномочий военными администрациями населенных пунктов, областными, районными и Киевской городской военной администрациями;

• предоставлено право начальникам военных администраций населенных пунктов в период действия военного положения на территориях, которые после 24 февраля 2022 года временно неподконтрольны украинским властям, временно оккупированными или на которых ведутся боевые действия, осуществлять полномочия местных финансовых органов, в случае невозможности их функционирования;

• урегулирован вопрос согласования проектов решений о передаче средств в виде межбюджетного трансферта.