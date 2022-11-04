В Україні схвалили концепцію екологічної програми поводження з радіоактивними відходами
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Кабінет міністрів України схвалив концепцію Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
Цитата
«Схвалено Концепцію Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами. Концепція формує правові підстави для розроблення та прийняття Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами», - написав Мельничук.
Доповнення
Рада схвалила реформу управління відходами, необхідну для євроінтеграції.