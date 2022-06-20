Рада схвалила реформу управління відходами, необхідну для євроінтеграції
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Верховна Рада підтримала в цілому рамковий закон про управління відходами, який дозволить, зокрема організувати планування системи управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях. Про це повідомляє Міндовкілля, передає УНН.
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“Прийняття рамкового Закону „Про управління відходами“ дає можливість розпочати зміни, які необхідні Україні для того, щоб стати членом Європейського Союзу”, -йдеться в повідомленні.
Деталі
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець зазначив, що Україна нарешті робить перший крок на шляху до цивілізованого управління відходами.
“Ми вже відстали від європейських сусідів на 20-30 років. Фактично, сьогодні Україна є єдиною країною в Європі, де держава не має контролю над відходами, а понад 90% їх захоронюється в землю. Наша мета — бути повноправним членом Європейського Союзу, тож ми повинні показати здатність проводити реальні європейські реформи”, — сказав Стрілець.
Повідомляється, що закон дозволить:
• впровадити європейську ієрархію поводження із відходами,
• організувати планування системи управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях,
• закрити старі сміттєзвалища, а ті, що залишаться, привести до європейських норм.
• створити умови для побудови в Україні сучасної сміттєпереробної інфраструктури за європейськими правилами і відкрити кордони для інвесторів.
• встановити принцип “забруднювач платить”
• впровадити розширену відповідальність виробника, коли виробник продукції буде зобов’язаний забезпечити повну утилізацію упаковки, яку випустив на ринок разом із товарами.
“Законопроєкт № 2207-1д лише встановлює рамку нових сучасних правил функціонування системи управління відходами в Україні. На його основі будуть розробляти низку інших необхідних секторальних законів. Кінцева мета — зробити поводження із відходами ефективнішим і безпечнішим для людей і довкілля”, — зазнчається в повідомленні.
Доповнення
Понад 45 мільйонів гривень збитків розраховано Держекоінспекцією у сфері поводження з відходами протягом першого кварталу 2021 року.