Через відходи збитки довкіллю з початку року вже перевищили 45 мільйонів - ДЕІ

Цитата:

“За результатами заходів контролю винесено 180 постанов про накладення штрафів за статтями 52 та 82 КУпАП на посадових осіб органів місцевого самоврядування, а на представників підприємств - 784 такі постанови. Загальна сума збитків, завданих довкіллю внаслідок виявлених порушень, склала 45,1 мільйона гривень”, - зазначив голова ДЕІ Андрій Мальований.

Деталі

За даними голови відомства Андрія Мальованого, за період перших трьох місяців 2021 року було здійснено 1322 перевірки суб'єктів господарювання та 255 перевірок органів місцевого самоврядування на дотримання вимог щодо управління відходами.

Він наголосив, що наразі проводиться обстеження прибережно-захисних смуг річок, під час якого інспектори ДЕІ вже виявили сотні несанкціонованих сміттєзвалищ та надали приписи усунути їх. Також продовжується комплексна перевірка підприємств, діяльність яких пов'язана з поводженням з медвідходами. Наразі завершені перевірки на 18 підприємствах.

Голова ДЕІ підкреслив, що основною екологічною проблемою все ще залишаються несанкціоновані сміттєзвалища.

Доповнення

Раніше Мальований повідомляв, що найбільш засміченими в Україні є Харківська та Херсонська області.