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Из-за отходов ущерб окружающей среде с начала года уже превысил 45 млн грн - ГЭИ

Киев  •  УНН

 • 17250 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Более 45 млн гривен убытков рассчитано Госэкоинспекцией в сфере обращения с отходами в течение первого квартала 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции, передает УНН.

Цитата:

"По результатам мероприятий контроля вынесено 180 постановлений о наложении штрафов по статьям 52 и 82 КоАП на должностных лиц органов местного самоуправления, а на представителей предприятий - 784 таких постановления. Общая сумма ущерба, нанесенного окружающей среде в результате выявленных нарушений, составила 45,1 миллиона гривен", - отметил председатель ГЭИ Андрей Малеваный.

Детали

По данным главы ведомства Андрея Малеваного, за период первых трех месяцев 2021 года было осуществлено 1322 проверки субъектов хозяйствования и 255 проверок органов местного самоуправления на соблюдение требований по управлению отходами.

Он отметил, что в настоящее время проводится обследование прибрежно-защитных полос, во время которого инспекторы ГЭИ уже обнаружили сотни несанкционированных свалок и предоставили предписания устранить их. Также продолжается комплексная проверка предприятий, деятельность которых связана с обращением с медотходами. Сейчас завершены проверки на 18 предприятиях.

Председатель ГЭИ подчеркнул, что основной экологической проблемой все еще остаются несанкционированные свалки.

Дополнение

Ранее Малеваный сообщал, что наиболее замусоренными в Украине являются Харьковская и Херсонская области.

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