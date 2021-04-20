Из-за отходов ущерб окружающей среде с начала года уже превысил 45 млн грн - ГЭИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Более 45 млн гривен убытков рассчитано Госэкоинспекцией в сфере обращения с отходами в течение первого квартала 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции, передает УНН.
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"По результатам мероприятий контроля вынесено 180 постановлений о наложении штрафов по статьям 52 и 82 КоАП на должностных лиц органов местного самоуправления, а на представителей предприятий - 784 таких постановления. Общая сумма ущерба, нанесенного окружающей среде в результате выявленных нарушений, составила 45,1 миллиона гривен", - отметил председатель ГЭИ Андрей Малеваный.
Детали
По данным главы ведомства Андрея Малеваного, за период первых трех месяцев 2021 года было осуществлено 1322 проверки субъектов хозяйствования и 255 проверок органов местного самоуправления на соблюдение требований по управлению отходами.
Он отметил, что в настоящее время проводится обследование прибрежно-защитных полос, во время которого инспекторы ГЭИ уже обнаружили сотни несанкционированных свалок и предоставили предписания устранить их. Также продолжается комплексная проверка предприятий, деятельность которых связана с обращением с медотходами. Сейчас завершены проверки на 18 предприятиях.
Председатель ГЭИ подчеркнул, что основной экологической проблемой все еще остаются несанкционированные свалки.
Дополнение
Ранее Малеваный сообщал, что наиболее замусоренными в Украине являются Харьковская и Херсонская области.