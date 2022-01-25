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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

В Україні скасовують рейси до Туреччини через негоду

В Україні скасовують рейси до Туреччини через негоду

Київ • УНН

 • 18462 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. В Україні скасовують деякі рейси до та з турецького Стамбула, який накрив снігопад, спровокувавши перебої у роботі аеропорта. Про це УНН повідомили у пресслужбі міжнародного аеропорту “Бориспіль”.

Деталі

Наразі відомо про скасування рейсу PS 9558, який мав би вирушати з “Борисполя” до Стамбула о 9:50.

Також повідомляється про скасування рейсу зі Стамбула до Києва - TK 457, який мав би приземлитися у “Борисполі” о 8:30 сьогодні.

Як повідомили в аеропорту, причиною скасування рейсу з Києва є погодні умови. У випадку затримки або скасування інших рейсів інформація з’явиться на табло аеропорту.

Що було раніше

Найзавантаженіший аеропорт Європи 24 січня закрився в Стамбулі, а школи та центри вакцинації закрилися в Афінах, на тлі того, як рідкісна хуртовина накрила райони східного Середземномор'я, викликавши відключення електроенергії та хаос на дорогах.

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