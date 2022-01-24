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Снігопад у Туреччині, в Греції -14: аномальна погода накрила незвиклу до холоду Європу

Снігопад у Туреччині, в Греції -14: аномальна погода накрила незвиклу до холоду Європу

Київ • УНН

 • 92096 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Найзавантаженіший аеропорт Європи закрився в Стамбулі, а школи та центри вакцинації закрилися в Афінах, оскільки рідкісна хуртовина накрила райони східного Середземномор'я, викликавши відключення електроенергії та хаос на дорогах. Про це пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Закриття аеропорту Стамбула торкнулося рейсів з Близького Сходу та Африки до Європи та Азії.

Представники туристичних агенцій повідомили AFP, що це стало першим закриттям з того часу, як у 2019 році влада замінила старий стамбульський аеропорт імені Ататюрка як новий хаб для Turkish Airlines.

Перший зимовий сніг створив веселу атмосферу на майданах стародавніх мечетей Стамбула, де діти ліпили сніговиків, а туристи позували для селфі.

Але це стало серйозним головним болем для 16 мільйонів мешканців найбільшого міста Туреччини, які практично зупинилися.

Головна магістраль, що веде до столиці Анкари, ненадовго була закрита для руху у вихідні через туман і сильний снігопад.

Офіс губернатора Стамбула попередив водіїв, що вони не зможуть в'їхати до міста з Фракії — регіону, що тягнеться через європейську частину Туреччини до її західного кордону з Болгарією та Грецією.

Співробітники служби дорожнього руху також перекрили дороги на значній частині центральної та південно-східної Туреччини, гірського регіону, який уперше постраждав від снігової бурі минулого тижня.

Минулого року аеропорт Стамбула обслужив понад 37 мільйонів пасажирів, став одним із найважливіших авіавузлів світу.

Але критики президента Реджепа Тайіпа Ердогана вже давно ставлять під сумнів його рішення розмістити аеропорт на віддаленій ділянці узбережжя Чорного моря, яка взимку часто вкрита туманом.

"Через несприятливі умови всі рейси тимчасово зупинені з метою безпеки польотів", - йдеться в повідомленні аеропорту.

Офіційні особи заявили, що рейси будуть призупинені як мінімум до 18:00 (15:00 за Грінвічем), а затримки очікуються протягом усієї ночі.

Більшість основних установ Туреччини у понеділок залишалися відкритими.

Ситуація на Балканах

Але в Греції, сусідній із Туреччиною, де вночі температура впала до -14 градусів за Цельсієм, шторм призупинив засідання парламенту і змусив закрити школи та центри вакцинації в Афінах.

Тисячі автомобілістів виявилися замкненими у своїх автомобілях навколо Афін.

Востаннє різке похолодання з мінусовими температурами та ураганним вітром обрушилося на Афіни у лютому 2021 року, внаслідок чого загинули чотири людини на островах Евія та Кріт та на кілька днів залишилися без електрики десятки тисяч домогосподарств.

Костас Лагувардос, директор з досліджень Національної обсерваторії Афін, сказав телеканалу ANT1, що у столиці не було таких зим поспіль із 1968 року.

"Це екстремальний стан для нашої країни", - заявив державному телебаченню ERT Христос Зерефос, грецький професор фізики атмосфери.

Сніг нехарактерно випав на кількох островах Егейського моря, закривши кілька гірських сіл на Андросі, Наксосі та Тіносі та покривши пляжі на Міконосі, який влітку є туристичним островом.

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