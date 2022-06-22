В Україні відкрито 247 справ щодо розкрадання гумдопомоги – Монастирський

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"З’являються окремі шахраї, які використовують слабкість людей або їхній безпорадний стан. Сьогодні правоохоронці розслідують 247 кримінальних проваджень щодо розкрадання гуманітарної допомоги, з них 29 особам повідомлено про підозру. Далі провадження передають до суду. На початку широкомасштабної агресії Верховна Рада запровадила спеціальну статтю 201-2 Кримінального кодексу – "Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги", - зявив Монастирський.

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Глава МВС зазначив, що найбільше випадків розкрадання гуманітарної допомоги українські правоохоронці фіксують у Києві, Львівській, Харківській та Кіровоградській областях.

За словами Монастирського, найчастіше шахраї привласнюють автомобілі, закуплені для української армії, пальне, медикаменти, бронежилети, продукти харчування.

Водночас частина з викритих правоохоронцями схем була організована росіянами: "Дуже часто збирають і "хантерять", скажімо так, російські кібершахраї. Вони спеціально створюють телеграм-канали".

Нагадаємо

У Львівській області викрили схему ввезення нової техніки і брендового одягу під виглядом гуманітарної допомоги на 70 млн грн.