В Україні відкрито 247 справ щодо розкрадання гумдопомоги – Монастирський
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону повідомив, що наразі в Україні розслідують 247 кримінальних проваджень щодо розкрадання гуманітарної допомоги, 29 особам повідомлено про підозру, передає УНН.
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"З’являються окремі шахраї, які використовують слабкість людей або їхній безпорадний стан. Сьогодні правоохоронці розслідують 247 кримінальних проваджень щодо розкрадання гуманітарної допомоги, з них 29 особам повідомлено про підозру. Далі провадження передають до суду. На початку широкомасштабної агресії Верховна Рада запровадила спеціальну статтю 201-2 Кримінального кодексу – "Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги", - зявив Монастирський.
Деталі
Глава МВС зазначив, що найбільше випадків розкрадання гуманітарної допомоги українські правоохоронці фіксують у Києві, Львівській, Харківській та Кіровоградській областях.
За словами Монастирського, найчастіше шахраї привласнюють автомобілі, закуплені для української армії, пальне, медикаменти, бронежилети, продукти харчування.
Водночас частина з викритих правоохоронцями схем була організована росіянами: "Дуже часто збирають і "хантерять", скажімо так, російські кібершахраї. Вони спеціально створюють телеграм-канали".
Нагадаємо
У Львівській області викрили схему ввезення нової техніки і брендового одягу під виглядом гуманітарної допомоги на 70 млн грн.