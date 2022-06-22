В Украине открыто 247 дел по хищению гумпомощи – Монастырский
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона сообщил, что сейчас в Украине расследуют 247 уголовных производств по хищению гуманитарной помощи, 29 лицам сообщено о подозрении, передает УНН.
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"Появляются отдельные мошенники, которые используют слабость людей или их беспомощное состояние. Сегодня правоохранители расследуют 247 уголовных производств по хищению гуманитарной помощи, из них 29 лицам сообщено о подозрении. Далее производство передают в суд. В начале широкомасштабной агрессии Верховная Рада ввела специальную статью 201-2 Уголовного кодекса – "Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи", – заявил Монастырский.
Детали
Глава МВД отметил, что больше всего случаев хищения гуманитарной помощи украинские правоохранители фиксируют в Киеве, Львовской, Харьковской и Кировоградской областях.
По словам Монастырского, чаще всего мошенники присваивают автомобили, закупленные для украинской армии, горючее, медикаменты, бронежилеты, продукты питания.
В то же время часть из разоблаченных правоохранителями схем была организована россиянами: "Очень часто собирают и "хантерят", скажем так, российские кибермошенники. Они специально создают телеграмм-каналы".
Напомним
Во Львовской области разоблачили схему ввоза новой техники и брендовой одежды под видом гуманитарной помощи на 70 млн грн.