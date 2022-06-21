Під виглядом гуманітарки везли в Україну дорогі телефони та брендовий одяг: на Львівщині вилучили товару на 70 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У Львівській області викрили схему ввезення нової техніки і брендового одягу під виглядом гуманітарної допомоги на 70 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
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Правоохоронцями виявлено факт перевезення через державний кордон України комп’ютерної техніки, мобільних телефонів відомих марок, а також нового брендового жіночого одягу вантажівкою із напівпричепом. При цьому в офіційних документах було вказано, що товар є гуманітарною допомогою (ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України).
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"В ході огляду транспортного засобу виявлено та вилучено 14 палетів та 951 коробку з незаконно переміщеними товарами. За попередніми даними, їх вартість складає понад 70 млн грн", - ідеться в повідомленні.
Наразі на продукцію накладено арешт та призначено проведення судово-товарознавчих експертиз.
Слідчі дії тривають, встановлюються особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення. Заходи з викриття проведено прокурорами за оперативного супроводу співробітників прикордонного загону Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Нагадаємо
Зловмисником виявився 42-річний керівник одного з рекламних холдингів України. Разом зі спільниками він організував завезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.
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