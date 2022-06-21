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Під виглядом гуманітарки везли в Україну дорогі телефони та брендовий одяг: на Львівщині вилучили товару на 70 млн грн

Під виглядом гуманітарки везли в Україну дорогі телефони та брендовий одяг: на Львівщині вилучили товару на 70 млн грн

Київ • УНН

 • 77814 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. У Львівській області викрили схему ввезення нової техніки і брендового одягу під виглядом гуманітарної допомоги на 70 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Правоохоронцями виявлено факт перевезення через державний кордон України комп’ютерної техніки, мобільних телефонів відомих марок, а також нового брендового жіночого одягу вантажівкою із напівпричепом. При цьому в офіційних документах було вказано, що товар є гуманітарною допомогою (ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України). 

Цитата

"В ході огляду транспортного засобу виявлено та вилучено 14 палетів та 951 коробку з незаконно переміщеними товарами. За попередніми даними, їх вартість складає понад 70 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Наразі на продукцію накладено арешт та призначено проведення судово-товарознавчих експертиз.

Слідчі дії тривають, встановлюються особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення. Заходи з викриття проведено прокурорами за оперативного супроводу співробітників прикордонного загону Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Нагадаємо

Зловмисником виявився 42-річний керівник одного з рекламних холдингів України. Разом зі спільниками він організував завезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

Служба безпеки України викрила схему масштабного розкрадання бронежилетів, які призначалися для української армії. Ці засоби захисту були виготовлені в Україні однією з громадських організацій, і через Черкаську військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони. Втім замість безкоштовної передачі українським захисникам, причетні чиновники намагались продати бронежилети через комерційні структури та мережу супермаркетів.

Українські Національні Новини

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