Під виглядом гуманітарки везли в Україну дорогі телефони та брендовий одяг: на Львівщині вилучили товару на 70 млн грн

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Правоохоронцями виявлено факт перевезення через державний кордон України комп’ютерної техніки, мобільних телефонів відомих марок, а також нового брендового жіночого одягу вантажівкою із напівпричепом. При цьому в офіційних документах було вказано, що товар є гуманітарною допомогою (ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України).

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"В ході огляду транспортного засобу виявлено та вилучено 14 палетів та 951 коробку з незаконно переміщеними товарами. За попередніми даними, їх вартість складає понад 70 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Наразі на продукцію накладено арешт та призначено проведення судово-товарознавчих експертиз.

Слідчі дії тривають, встановлюються особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення. Заходи з викриття проведено прокурорами за оперативного супроводу співробітників прикордонного загону Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Нагадаємо

Зловмисником виявився 42-річний керівник одного з рекламних холдингів України. Разом зі спільниками він організував завезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

Служба безпеки України викрила схему масштабного розкрадання бронежилетів, які призначалися для української армії. Ці засоби захисту були виготовлені в Україні однією з громадських організацій, і через Черкаську військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони. Втім замість безкоштовної передачі українським захисникам, причетні чиновники намагались продати бронежилети через комерційні структури та мережу супермаркетів.