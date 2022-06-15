На Львівщині викрили схему розкрадання гуманітарки на 25 млн грн: тисячі вилучених бронежилетів передадуть ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Служба безпеки України викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги у Львівській області. Організатору схеми уже повідомлено про підозру, передає УНН.
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За даними слідства, зловмисником виявився 42-річний керівник одного з рекламних холдингів України. Разом зі спільниками він організував завезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.
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"Щоб отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон, зловмисники вводили в оману посадовців ЗСУ. Зокрема, вони брали гарантійні листи від військової частини і ввозили спорядження, а потім, замість безкоштовної передачі на потреби українській армії, продавали товари, отримуючи прибуток", - ідеться в повідомленні.
У ході обшуків правоохоронці виявили майже три тисячі бронежилетів на суму близько 25 млн грн, які були завезені в Україну як гуманітарна допомога армії.
Після проведення експертизи вилучена амуніція буде передана на потреби ЗСУ. Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо
Служба безпеки повідомила, що заблокувала шахрайську схему "Ваш родич у полоні!", учасники якої зокрема пропонували визволення з полону за 50-200 тисяч гривень.