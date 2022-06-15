На Львовщине разоблачили схему хищения гуманитарки на 25 млн грн: тысячи изъятых бронежилетов передадут ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения гуманитарной помощи во Львовской области. Организатору схемы уже доложено о подозрении, передает УНН.
Детали
По данным следствия, злоумышленником оказался 42-летний руководитель одного из рекламных холдингов Украины. Вместе с сообщниками он организовал ввоз продукции военного назначения в Украину под видом гуманитарной помощи.
Цитата
"Чтобы получить разрешительные документы для беспрепятственной перевозки амуниции через границу, злоумышленники вводили в заблуждение должностных лиц ВСУ. В частности, они брали гарантийные письма от воинской части и ввозили снаряжение, а затем, вместо бесплатной передачи на нужды украинской армии, продавали товары, получая прибыль", – говорится в сообщении.
В ходе обысков правоохранители обнаружили почти три тысячи бронежилетов на сумму около 25 млн грн, которые были ввезены в Украину как гуманитарная помощь армии.
После проведения экспертизы изъятая амуниция будет передана на нужды ВСУ. В настоящее время продолжаются следственные действия.
Напомним
Служба безопасности сообщила, что заблокировала мошенническую схему "Ваш родственник в плену!", участники которой в частности предлагали освобождение из плена за 50-200 тысяч гривен.