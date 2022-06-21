Под видом гуманитарки везли в Украину дорогие телефоны и брендовую одежду: во Львовской области изъяли товара на 70 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Во Львовской области разоблачили схему ввоза новой техники и брендовой одежды под видом гуманитарной помощи на 70 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Правоохранителями обнаружен факт перевозки через государственную границу Украины компьютерной техники, мобильных телефонов известных марок, а также новой брендовой женской одежды грузовиком с полуприцепом. При этом в официальных документах было указано, что товар является гуманитарной помощью (ч. ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины).
Цитата
"В ходе осмотра транспортного средства обнаружено и изъято 14 паллетов и 951 коробку с незаконно перемещенными товарами. По предварительным данным, их стоимость составляет более 70 млн грн", - говорится в сообщении.
На продукцию наложен арест и назначено проведение судебно-товароведческих экспертиз. Следственные действия продолжаются, устанавливаются лица, причастные к совершению уголовного преступления. Мероприятия по разоблачению проведены прокурорами при оперативном сопровождении сотрудников пограничного отряда Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Напомним
Злоумышленником оказался 42-летний руководитель одного из рекламных холдингов Украины. Вместе с сообщниками он организовал ввоз продукции военного назначения в Украину под видом гуманитарной помощи.
Служба безопасности Украины разоблачила схему масштабного хищения бронежилетов, предназначавшихся для украинской армии. Эти средства защиты были изготовлены в Украине одной из общественных организаций, и через Черкасскую военную администрацию должны были быть переданы на нужды обороны. Впрочем, вместо бесплатной передачи украинским защитникам, причастные чиновники пытались продать бронежилеты через коммерческие структуры и сеть супермаркетов.