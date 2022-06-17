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В Україні розширять перелік підстав дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради

В Україні розширять перелік підстав дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради

Київ • УНН

 • 147167 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Уряд найближчим часом внесе на розгляд парламенту законопроект, яким пропонується передбачити додаткові до вже існуючих підстави дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради. Про це повідомила у Telegram представниця парламенту у Конституційному Суді Ольга Совгиря, пише УНН.

Цитата

«Найближчим часом Уряд внесе на розгляд парламенту законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо наслідків ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад», - повідомила Совгиря.

Деталі

З її слів, проектом пропонується передбачити такі додаткові до вже існуючих підстави дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради, а саме:

- набрання законної сили рішенням суду про заборону діяльності політичної партії, від місцевої організації якої висувалася та була обрана відповідна особа;

- входження депутата місцевої ради до депутатської фракції місцевої організації партії, діяльність якої заборонена за рішенням суду.

Як зазначила Совгиря, повноваження місцевої ради достроково припиняються у разі дострокового припинення повноважень більше ніж половини депутатів від загального складу ради з підстави набрання законної сили рішенням суду про заборону діяльності політичної партії.

До проведення першої сесії новообраної ради у відповідних районах, областях, на територіях територіальних громад, де введено воєнний стан або режим у районі проведення АТО, утворюються військові або військово-цивільні адміністрації, додала вона.

Нагадаємо

Ще у березні у Херсонській облраді закликали обговорити питання тимчасового припинення повноважень депутатів місцевих рад для унеможливлення проведення окупантами псевдореферендуму.

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