В Україні розширять перелік підстав дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Уряд найближчим часом внесе на розгляд парламенту законопроект, яким пропонується передбачити додаткові до вже існуючих підстави дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради. Про це повідомила у Telegram представниця парламенту у Конституційному Суді Ольга Совгиря, пише УНН.
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«Найближчим часом Уряд внесе на розгляд парламенту законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо наслідків ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад», - повідомила Совгиря.
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З її слів, проектом пропонується передбачити такі додаткові до вже існуючих підстави дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради, а саме:
- набрання законної сили рішенням суду про заборону діяльності політичної партії, від місцевої організації якої висувалася та була обрана відповідна особа;
- входження депутата місцевої ради до депутатської фракції місцевої організації партії, діяльність якої заборонена за рішенням суду.
Як зазначила Совгиря, повноваження місцевої ради достроково припиняються у разі дострокового припинення повноважень більше ніж половини депутатів від загального складу ради з підстави набрання законної сили рішенням суду про заборону діяльності політичної партії.
До проведення першої сесії новообраної ради у відповідних районах, областях, на територіях територіальних громад, де введено воєнний стан або режим у районі проведення АТО, утворюються військові або військово-цивільні адміністрації, додала вона.
Нагадаємо
Ще у березні у Херсонській облраді закликали обговорити питання тимчасового припинення повноважень депутатів місцевих рад для унеможливлення проведення окупантами псевдореферендуму.