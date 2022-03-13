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Необхідно обговорювати питання припинення повноважень депутатів місцевих рад Херсонщини – депутат

Необхідно обговорювати питання припинення повноважень депутатів місцевих рад Херсонщини – депутат

Київ • УНН

 • 220072 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Для унеможливлення проведення окупантами псевдореферендума треба обговорювати питання тимчасового припинення повноважень депутатів місцевих рад Херсонської області. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, пише УНН.

Цитата

“Загроза така (проведення псевдореферендуму – ред.) існує. Дійсно, тому що депутати Областної ради живі люди... Жінки мають дітей і ви знаєте, важко спрогнозувати, що під дулом автомата який буде направлений на дитину, що буде робити та матір, депутат чи інша людина. Тому на сьогоднішній день треба обговорювати питання тимчасового припинення повноважень депутатів місцевих рад Херсонської області. Ми зараз звернулись з цим до Офісу Президента. Я думаю, шо указами це можна зробити”, - сказав депутат.

Деталі

З його слів, сьогодні їх діяльність можна припинити. У разі якщо буде негайна потреба проведення сесії – знов указом можна поновити повноваження, прийняти рішення – а потім знову припинити.

“Тобто зараз ми маємо працювати мобільно, для того, щоб окупант ніяким чином не зиміг скористуватися усією окупацією і фактично своїми автомати для того, щоб притягнути свої рішення”, - додав він.

Раніше

У суботу відбулася позачергова сесія Херсонської обласної ради, де одностайно всі присутні депутати проголосували про те, що територіальна цілісність це непорушне право України.

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