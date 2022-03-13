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Необходимо обсуждать вопрос прекращения полномочий депутатов местных советов Херсонской области - депутат

Необходимо обсуждать вопрос прекращения полномочий депутатов местных советов Херсонской области - депутат

Киев • УНН

 • 220072 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Для предотвращения проведения оккупантами псевдореферендума надо обсуждать вопрос временного прекращения полномочий депутатов местных советов Херсонской области. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, пишет УНН.

Цитата

“Угроза такая (проведения псевдореферендума - ред.) существует. Действительно, потому что депутаты областного совета живые люди... Женщины имеют детей и вы знаете, трудно спрогнозировать, что под дулом автомата который будет направлен на ребенка, что будет делать та мать, депутат или другой человек. Поэтому на сегодняшний день надо обсуждать вопрос временного прекращения полномочий депутатов местных советов Херсонской области. Мы сейчас обратились с этим в Офис Президента. Я думаю, что указами это можно сделать", - сказал депутат.

Детали

По его словам, сегодня их деятельность можно прекратить. В случае если будет немедленная потребность проведения сессии - вновь указом можно восстановить полномочия, принять решение - а затем снова прекратить.

“То есть сейчас мы должны работать мобильно, для того, чтобы оккупант никаким образом не смог воспользоваться всей оккупацией и фактически своими автоматами для того, чтобы привлечь свои решения”, - добавил он.

Ранее

В субботу состоялась внеочередная сессия Херсонского областного совета, где единогласно все присутствующие депутаты проголосовали о том, что территориальная целостность это незыблемое право Украины.

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