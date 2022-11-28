В Україні розпочали роботу 99,7% котелень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Україна розпочала опалювальний сезон – запущено 99,7% котелень, забезпечено опаленням 99,6% житлових будинків, 97,9% садочків, 98,9% шкіл та 99,9% закладів охорони здоров’я. Про це повідомляє НАК «Нафтогаз України», передає УНН.
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«Попри постійні обстріли, Україна розпочала опалювальний сезон – запущено 99,7% котелень, забезпечено опаленням 99,6% житлових будинків, 97,9% садочків, 98,9% шкіл та 99,9% закладів охорони здоров’я. Про це йшлося під час 11-го засідання Штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду (ОЗП), що проходило під головуванням Олексія Чернишова сьогодні, 28 листопада 2022 року», - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що водночас основне завдання сьогодні – забезпечити сталу роботу цих об’єктів, а також швидко відновити пошкоджені.
«Закликаю всіх бути напоготові та оперативно реагувати на будь-які позаштатні ситуації. Держава-терорист вкотре продемонструвала світові свою сутність. Також дякую всім енергетикам, які невтомно лагодять нашу інфраструктуру, щоб українці були зі світлом та в теплі», – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» та голова Штабу з підготовки до ОЗП Олексій Чернишов.
Зазначається, що завдяки скоординованим діям всіх служб на сьогодні вже відновлено 316 об’єктів теплопостачання, це 53,3 % від загальної кількості уражених об’єктів.
«Особливі зусилля зараз спрямовуються на налагодження роботи теплогенеруючих підприємств на звільнених територіях Харківщини та Херсонщини, де поки зберігається важка ситуація з доступом до комунікацій», - інформує «Нафтогаз України».
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