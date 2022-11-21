Норвегія виділила до 200 млн євро Україні на запас газу, ще 300 мільйонів надасть ЄБРР

Цитата

"Норвегія надасть Україні грант на майже 200 млн євро для додаткової закупівлі газу в наші газосховища. Кошти будуть спрямовані "Нафтогазу" через механізм підтримки від ЄБРР, який також виділяє 300 млн євро на відповідні закупівлі", - вказав Шмигаль.

Деталі

Очільник уряду при цьому наголосив, що "станом на зараз у наших газосховищах понад 14 млрд кубів газу, що достатньо для проходження зими". "Водночас в умовах ударів по нашій критичній інфраструктурі з боку росії ми будемо накопичувати додаткові ресурси", - зазначив Прем'єр.

Голова уряду зауважив, що Європа і світ допомагають Україні вистояти перед терористичними атаками росії, "і ми зробимо все, аби українці взимку були зі світлом та теплом".

Доповнення

Погода та економія дозволили Україні розпочати відбір газу зі сховищ найпізніше за останні 10 років.