Норвегия выделила до 200 млн евро Украине на запас газа, еще 300 миллионов предоставит ЕБРР
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Норвегия предоставит Украине до 200 млн евро для создания запаса газа, еще 300 млн евро предоставит ЕБРР, сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 21 ноября, в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Норвегия предоставит Украине грант почти на 200 млн евро для дополнительной закупки газа в наши газохранилища. Средства будут направлены "Нафтогазу" через механизм поддержки от ЕБРР, который также выделяет 300 млн евро на соответствующие закупки", - указал Шмыгаль.
Детали
Глава правительства при этом подчеркнул, что "по состоянию на данный момент в наших газохранилищах более 14 млрд кубов газа, что достаточно для прохождения зимы". "В то же время, в условиях ударов по нашей критической инфраструктуре со стороны рф мы будем накапливать дополнительные ресурсы", - отметил Премьер.
Глава правительства отметил, что Европа и мир помогают Украине выстоять перед террористическими атаками россии, "и мы сделаем все, чтобы украинцы зимой были со светом и теплом".
Дополнение
Погода и экономия позволили Украине начать отбор газа из хранилищ рекордно поздно за последние 10 лет.