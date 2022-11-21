Норвегия выделила до 200 млн евро Украине на запас газа, еще 300 миллионов предоставит ЕБРР

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"Норвегия предоставит Украине грант почти на 200 млн евро для дополнительной закупки газа в наши газохранилища. Средства будут направлены "Нафтогазу" через механизм поддержки от ЕБРР, который также выделяет 300 млн евро на соответствующие закупки", - указал Шмыгаль.

Детали

Глава правительства при этом подчеркнул, что "по состоянию на данный момент в наших газохранилищах более 14 млрд кубов газа, что достаточно для прохождения зимы". "В то же время, в условиях ударов по нашей критической инфраструктуре со стороны рф мы будем накапливать дополнительные ресурсы", - отметил Премьер.

Глава правительства отметил, что Европа и мир помогают Украине выстоять перед террористическими атаками россии, "и мы сделаем все, чтобы украинцы зимой были со светом и теплом".

Дополнение

Погода и экономия позволили Украине начать отбор газа из хранилищ рекордно поздно за последние 10 лет.