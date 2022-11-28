В Украине начали работу 99,7% котельных

Цитата

«Несмотря на постоянные обстрелы, Украина начала отопительный сезон – запущено 99,7% котельных, обеспечено отоплением 99,6% жилых домов, 97,9% садов, 98,9% школ и 99,9% заведений здравоохранения. Об этом говорилось во время 11-го заседания Штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду (ОЗП), которое проходило под председательством Алексея Чернышева сегодня, 28 ноября 2022 года», - говорится в сообщении.

Добавим

Сообщается, что в то же время основная задача сегодня – обеспечить постоянную работу этих объектов, а также быстро восстановить поврежденные.

«Призываю всех быть готовыми и оперативно реагировать на любые внештатные ситуации. Государство-террорист еще раз продемонстрировало миру свою сущность. Также спасибо всем энергетикам, которые без устали чинят нашу инфраструктуру, чтобы украинцы были со светом и в тепле», – отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» и председатель Штаба по подготовке к ОЗУ Алексей Чернышев.

Отмечается, что благодаря скоординированным действиям всех служб на сегодняшний день уже восстановлено 316 объектов теплоснабжения, это 53,3% от общего количества пораженных объектов.

«Особые усилия сейчас направляются на налаживание работы теплогенерирующих предприятий на освобожденных территориях Харьковщины и Херсонщины, где пока сохраняется тяжелая ситуация с доступом к коммуникациям», - информирует «Нафтогаз Украины».

Ранее

Норвегия предоставит Украине до 200 млн евро для создания запаса газа, еще 300 млн евро предоставит ЕБРР.

Погода и экономия позволили Украине начать отбор газа из хранилищ позднее за последние 10 лет.