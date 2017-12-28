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В Україні різко зросла кількість генетично модифікованих продуктів харчування

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Генетично модифіковані організми виявлено у зразках сої, ріпаку і кукурудзи. Про це йдеться у звіті Рахункової палати, передає УНН.

В Україні різко зросла кількість генетично модифікованих продуктів харчування

“Проведення Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи дослідження на наявність ГМО в кормах і продуктах харчування засвідчили щорічне збільшення кількості виявлення позитивних зразків, зокрема в сої, ріпаку та кукурудзі (2013 рік — 12,4%, 2016 рік — 20% взятих проб).

Водночас до реєстру генетично модифікованих організмів джерел кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять ГМО в Україні, внесено лише соєвий шрот MON 40- 3-2 (Glycine, Roundup Ready soybean) (23.07.2013)”, — йдеться у повідомленні.

Довідка УНН: ГМО — це генетично модифіковані організми, які змінені методами генної інженерії, що дозволяє прискорити еволюцію і направити її в потрібне русло. Їх використання найбільш поширене в сільському господарстві, де створюються і вирощуються нові сорти рослин, які стійкі до впливу навколишнього середовища і, як наслідок, дають високі врожаї.

Вчені стверджують, що ГМО викликають такі проблеми, як зниження імунітету, викликають онкологічні захворювання, призводять до мутацій і безпліддя, викликають смерть, з’являються алергічні захворювання, призводять до стійкості організму до дії антибіотиків.

Шкідливий вплив ГМО було виявлено при проведенні дослідів на щурах. У піддослідних були виявлені руйнівні процеси в печінці та зменшення обсягу мозку. Також відомо, що поля, на яких вирощують ГМО, обробляють гербіцидами, до складу яких входить дуже токсичний елемент, що вбиває все живе. Це призводить до зменшення популяції комах та порушення балансу природи.

Як повідомляв УНН, перший випадок смерті від їжі з ГМО зафіксували в Іспанії у 2015 році.

Також нагадаємо, за даними нардепа С.Тригубенка, за два останні роки українці практично вдвічі збільшили споживання пальмової олії, яка за своєю суттю є канцерогеном і збудником раку.

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