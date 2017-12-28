В Украине резко выросло количество генетически модифицированных продуктов питания

"Проведение Государственным научно-исследовательским институтом по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе исследования на наличие ГМО в кормах и продуктах питания показали ежегодное увеличение количества выявления положительных образцов, в частности в сое, рапсе и кукурузе (2013 год - 12,4%, 2016 год - 20% взятых проб).

В то же время в реестр генетически модифицированных организмов источников кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов, содержащих ГМО в Украине, внесены только соевый шрот MON 40 3-2 (Glycine, Roundup Ready soybean) (23.07.2013)", - говорится в сообщении.

Справка УНН: ГМО - это генетически модифицированные организмы, которые изменены методами генной инженерии, что позволяет ускорить эволюцию и направить ее в нужное русло. Их использование наиболее распространено в сельском хозяйстве, где создаются и выращиваются новые сорта растений, устойчивые к воздействию окружающей среды и, как следствие, дают высокие урожаи.

Ученые утверждают, что ГМО вызывают такие проблемы, как снижение иммунитета, вызывают онкологические заболевания, приводят к мутациям и бесплодию, вызывают смерть, появление аллергических заболеваний, приводят к устойчивости организма к действию антибиотиков.

Вредное воздействие ГМО было выявлено при проведении опытов на крысах. У испытуемых были обнаружены разрушительные процессы в печени и уменьшение объема мозга. Также известно, что поля, на которых выращивают ГМО, обрабатывают гербицидами, в состав которых входит очень токсичный элемент, который убивает все живое. Это приводит к уменьшению популяции насекомых и нарушения баланса природы.

Как сообщал УНН, первый случай смерти от пищи с ГМО зафиксировали в Испании в 2015 году.

Также напомним, по данным нардепа С.Тригубенко, за два последних года украинцы практически вдвое увеличили потребление пальмового масла, которое по своей сути является канцерогеном и возбудителем рака.