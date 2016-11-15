В Україні рекордний дефіцит держбюджету за останні 5 років - С.Арбузов
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Державному бюджеті України утворилося дві "дірки": пенсійна і субсидійна в розмірі 60 млрд грн. Про це повідомив екс-перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Бюджетної дисципліни нової влади вистачило ненадовго. Держбюджет вона більш-менш була здатна зводити тільки при гіперінфляції, коли різке падіння реальних доходів населення і бізнесу приносить номінальный прибуток уряду. Коли ж цей фактор перестав працювати, "реформатори“ примудрилися утворити дві дірки в бюджеті: пенсійну і субсидійним — сукупно понад 60 млрд грн. за 9 місяців поточного року.
І навіть якщо б Рада НБУ зібрався вчасно і прийшли всі кошти від центробанку, це все одно не збалансувало би доходи і витрати. В результаті — рекордний дефіцит держбюджету за останні п’ять років на тлі практично нульового зростання економіки”, — зазначив він.
На думку С.Арбузова, ситуацію посилило і збільшення обслуговування держборгу.
“Гукнулася і торішня реструктуризація держборгу. Виплата купона за все в 0,5 млрд дол. змусила різко збільшити обслуговування боргу і ще сильніше погіршила дефіцит держбюджету. Я нагадаю, що зовнішній держборг виріс як в доларовому еквіваленті, так і за рахунок девальвації в гривні, що б там не казали різноманітні міністри фінансів і прем’єр-міністри.
У сухому залишку маємо величезний дефіцит, відсутність перспектив з траншем МВФ в цьому році і непрацюючу економіку. Все це на тлі повзучої девальвації, яка збільшить платежі по зростаючому боргу і збільшує обороти маховика військових витрат”, — резюмував політик.