В Украине рекордный дефицит госбюджета за последние 5 лет - С.Арбузов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Государственном бюджете Украины образовалось две "дыры": пенсионная и субсидионная в размере 60 млрд грн. Об этом сообщил экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Бюджетной дисциплины новой власти хватило ненадолго. Госбюджет она более-менее была способна сводить только при гиперинфляции, когда резкое падение реальных доходов населения и бизнеса приносит номинальную прибыль правительству. Когда же этот фактор перестал работать, "реформаторы" умудрились образовать две дыры в бюджете: пенсионную и субсидионную - совокупно более 60 млрд. грн. за 9 месяцев текущего года.
И даже если бы Совет НБУ собрался вовремя и пришли все средства от центробанка, это все равно не сбалансировало бы доходы и расходы. В результате – рекордный дефицит госбюджета за последние пять лет на фоне практически нулевого роста экономики.", - отметил он.
По мнению С.Арбузова, ситуацию усугубило и увеличение обслуживания госдолга.
"Аукнулась и прошлогодняя реструктуризация госдолга. Выплата купона всего в $0,5 млрд. заставила резко увеличить обслуживание долга и еще сильнее усугубила дефицит госбюджета. Я напомню, что внешний госдолг вырос как в долларовом эквиваленте, так и за счет девальвации в гривне, что бы там не говорили разнообразные министры финансов и премьер-министры.
В сухом остатке имеем громадный дефицит, отсутствие перспектив с траншем МВФ в этом году и неработающую экономику. Все это на фоне ползущей девальвации, которая увеличит платежи по растущему долгу и увеличивающего обороты маховика военных расходов.", - резюмировал политик.