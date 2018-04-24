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В Україні продовжують падати обсяги виробництва легальної горілки

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Україні скоротилося виробництво горілки, пива, коньяків і бренді. Випуск лікерів росте. Такі дані опублікувала Держслужба статистики України, передає УНН.

В Україні продовжують падати обсяги виробництва легальної горілки

За перші три місяці 2018 року в Україні було вироблено 2,68 млн дал горілки і інших міцних спиртних напоїв, що на 32,4% менше, ніж за аналогічний період 2017 року.

При цьому у січні-березні поточного року було зварено 32,3 млн дал пива, що на 2,9% менше, ніж в 2017 році.

Виробництво коньяків і бренді також скоротилося. За перші три місяці 2018 року в Україні було вироблено 417 тис. дал коньяків і брендів, що на 14,8% менше, ніж у 2017 році.

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Поряд з цим, в Україні зросло виробництво лікерів. За три місяці поточного року було вироблено майже 1,6 млн дал напою, що на 27,1% більше, ніж у січні-березні 2017 року.

Зауважимо, що падіння легального виробництва горілки відбувається на фону росту тіньового алкогольного ринку в країні.

Про катастрофічні об’єми нелегального спиртного в Україні заявили навіть в ЄС. Європейська комісія, зокрема, ініціювала створення списку виробників нелегальної продукції з метою недопущення алкогольного контрафакту на території європейських держав.

Така ситуація може значно погіршити імідж легальних виробників алкоголю на міжнародній арені, попередила Глава ради директорів компанії-виробника алкогольної продукції Beverage Trading Company Ольга Івушкіна. 

"Легальне виробництво спиртних напоїв падає. За підсумками 2017 року, ми констатували скорочення обсягів офіційної горілки мінімум на 20%. Якщо подивитися на проміжок часу в три роки, то обсяги виробництва горілки впали в півтора рази.

На цьому тлі, у нас дорожчає спирт і останні шість років ростуть акцизи на алкогольну продукцію, які, в свою чергу, вже не дають ніякого позитивного фіскального ефекту.

Як результат, ринок почав просто йти в тінь. І, на жаль, ніхто так і не спробував зупинити цей процес комплексними урядовими рішеннями", - зазначила вона.

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