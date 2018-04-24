В Украине продолжают падать объемы производства легальной водки

За первые три месяца 2018 года в Украине было произведено 2,68 млн дал водки и других крепких спиртных напитков, на 32,4% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

При этом в январе-марте текущего года было сварено 32,3 млн дал пива, что на 2,9% меньше, чем в 2017 году.

Производство коньяков и бренди также сократилось. За первые три месяца 2018 года в Украине было произведено 417 тыс. дал коньяков и брендов, что на 14,8% меньше, чем в 2017 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запреты алкоголя приводят к увеличению его потребления

Наряду с этим, в Украине выросло производство ликеров. За три месяца текущего года было произведено почти 1,6 млн дал напитка, что на 27,1% больше, чем в январе-марте 2017 года.

Отметим, что падение легального производства водки происходит на фоне роста теневого алкогольного рынка в стране.

О катастрофических объемах нелегального спиртного в Украине заявили даже в ЕС. Европейская комиссия, в частности, инициировала создание списка производителей нелегальной продукции с целью недопущения алкогольного контрафакта на территории европейских государств.

Такая ситуация может значительно ухудшить имидж легальных производителей алкоголя на международной арене, предупредила Глава совета директоров компании-производителя алкогольной продукции Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.

"Легальное производство спиртных напитков падает. По итогам 2017 года, мы констатировали сокращение объемов официальной водки минимум на 20%. Если посмотреть на промежуток времени в три года, то объемы производства водки упали в полтора раза.

На этом фоне, у нас дорожает спирт и последние шесть лет растут акцизы на алкогольную продукцию, которые, в свою очередь, не дают никакого положительного фискального эффекта.

Как результат, рынок начал просто уходить в тень. И, к сожалению, никто так и не попытался остановить этот процесс комплексными правительственными решениями", - отметила она.