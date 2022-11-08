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В Україні попри енергокризу продовжує зростати попит на електромобілі

В Україні попри енергокризу продовжує зростати попит на електромобілі

Київ • УНН

 • 264758 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Україні продовжує зростати попит на електромобілі попри жовтневу енергокризу, спровоковану російськими атаками по українських об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це пише УНН, посилаючись на дані асоціації українських автомобілевиробників «Укравтопром» у Telegram.

Цитата

"За місяць автопарк України поповнили 1614 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 73% більше, ніж торік, та на 2% більше за вересневий показник цього року", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Основну масу зареєстрованих у жовтні електромобілів становили легкові авто – 1556 штук, з яких 308 нових та 1248 уживаних. Найбільшим попитом серед українців користується NISSAN Leaf, у жовтні реєстрацію отримали 268 авто цієї моделі, повідомляють в Укравтопромі.

Другим авто за популярністю є VOLKSWAGEN ID.4 (227 шт.), на третьому місці - DONG FENG-Honda M-NV (117 шт.), на четвертому - TESLA Model 3 (115 шт.), а на п'ятому - RENAULT Zoe, в заліку якої 90 українських реєстрацій.

Повідомляється, що з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 10,5 тисячі авто на акумуляторних джерелах живлення, що у півтора раза більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Нагадаємо

У жовтні в Україні було зареєстровано 3,1 тис. нових легкових автівок.

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