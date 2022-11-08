В Украине, несмотря на энергокризис, продолжает расти спрос на электромобили
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Украине продолжает расти спрос на электромобили, несмотря на октябрьский энергокризис, спровоцированный российскими атаками по украинским объектам энергетической инфраструктуры. Об этом пишет УНН, ссылаясь на данные ассоциации украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром» в Telegram.
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"За месяц автопарк Украины пополнили 1614 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 73% больше чем в прошлом году и на 2% больше сентябрьского показателя этого года", - говорится в сообщении.
Детали
Основную массу зарегистрированных в октябре электромобилей составили легковые автомобили – 1556 штук, из которых 308 новых и 1248 подержанных. Наибольшим спросом среди украинцев пользуется NISSAN Leaf, в октябре регистрацию получили 268 автомобилей этой модели, сообщают в Укравтопроме.
Вторым авто по популярности является VOLKSWAGEN ID.4 (227 шт.), на третьем месте – DONG FENG-Honda M-NV (117 шт.), на четвертом – TESLA Model 3 (115 шт.), а на пятом – RENAULT Zoe, в зачете которой 90 украинских регистраций.
Сообщается, что с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 10,5 тысячи авто на аккумуляторных источниках питания, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Напомним
В октябре в Украине было зарегистрировано 3,1 тыс. новых легковых автомобилей.