В Україні понад 5,5 млн внутрішніх переселенців повернулися до своїх домівок - опитування

Деталі

Як зазначається, наразі внутрішніми переселенцями залишаються понад 6,2 мільйона українців. За результатами опитування, яке провела МОМ, кількість повернень зросла на 24% за останній місяць.

Також приблизно 38% внутрішньо переміщених сімей із дітьми віком 5-17 років заявили, що їхні діти не мають повноцінного доступу до освіти.

Майже 15% серед внутрішніх переселенців, які повернулися, зазначили, що їхній будинок був пошкоджений внаслідок бойових дій.

Крім цього наголошується, що майже кожна четверта людина (23%) в Україні змушена була припинити вживати ліки під час повномасштабної війни, оскільки вони були недоступними чи дуже дорогими.

Доповнення

МОМ провела шостий раунд загального опитування населення із 17 по 23 червня шляхом набору випадкових телефонних номерів. У такий спосіб опитали 2001 унікального респондента віком від 18 років із використанням методу автоматизованого телефонного опитування (CATI). Особи, які зараз перебувають за межами України, під опитування не потрапили.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чатботом "єВорог" скористалися вже понад 323 тисячі українців