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Чатботом "єВорог" скористалися вже понад 323 тисячі українців

Чатботом "єВорог" скористалися вже понад 323 тисячі українців

Київ • УНН

 • 137525 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що чатботом "єВорог" скористалися вже понад 323 тисячі українців, передає УНН.

Цитата

"З перших днів війни сміливі українці знімають чи пишуть про окупантів та колаборантів в єВорог. Щодня нашій команді надходять нові заявки, а кількість українців, які використовують чатбот, уже перевищила 323 тисячі", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Він також наголосив, що зараз дуже важливо залишатися активними і ділитися з українськими захисниками інформацією, яка може їм знадобитися.

"Тож якщо ви перебуваєте на тимчасово захоплених територіях, бачите ворожу техніку, повідомляйте в чатбот від Мінцифри — єВорог", - закликав Федоров.

За можливості слід ділитися фото чи відео або ж надсилати заяву текстом про скупчення і переміщення колон ворожої техніки, бензовози, транспортування техніки залізницею, склади з боєприпасами, радіолокаційні станції, позиції артилерії, польові аеродроми для гвинтокрилів.

"Під час зйомки впевніться, що залишаєтесь непоміченими для ворога, а вашому життю нічого не загрожує. Будьте обережні і діліться нашим чатботом з друзями", - зауважив він.

Додамо 

Як писав УНН, щоб надіслати дані в чатбот, потрібно:

· Натиснути "Авторизуватися" та підтвердити особу через застосунок "Дія";

· Обрати, що саме бачили — техніку чи окупантів;

· Надіслати фото- чи відеопідтвердження;

· Обрати область та вказати геолокацію, на якій було помічено ворога;

· Описати подробиці того, що побачили.

Після перевірки дані надішлють до Збройних сил України.

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