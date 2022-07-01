Чатботом "єВорог" воспользовались уже более 323 тысяч украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Вицепремьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что чатботом "єВорог" воспользовались уже более 323 тысяч украинцев, передает УНН.
Цитата
"С первых дней войны смелые украинцы снимают или пишут об оккупантах и коллаборантах в єВорог. Ежедневно нашей команде поступают новые заявки, а количество украинцев, использующих чатбот, уже превысило 323 тысячи", - говорится в сообщении.
Детали
Он также подчеркнул, что сейчас очень важно оставаться активными и делиться с украинскими защитниками информацией, которая может им понадобиться.
"Итак, если вы находитесь на временно захваченных территориях, видите вражескую технику, сообщайте в чатбот от Минцифры — єВорог", - призвал Федоров.
По возможности следует делиться фото или видео или посылать заявление текстом о скоплении и перемещении колонн вражеской техники, бензовозах, транспортировке техники по железной дороге, склады с боеприпасами, радиолокационные станции, позиции артиллерии, полевые аэродромы для вертолетов.
"Во время съемки убедитесь, что остаетесь незамеченными для врага, а вашей жизни ничего не угрожает. Будьте осторожны и делитесь нашим чатом с друзьями", - добавил он.
Добавим
Как писал УНН, чтобы отправить данные в чатбот, нужно:
· Нажать "Авторизироваться" и подтвердить личность через приложение "Дія";
· Выбрать, что именно видели — технику или оккупантов;
· Отправить фото- или видеоподтверждение;
· Выбрать область и указать геолокацию, на которой был замечен враг;
· Описать подробности того, что увидели.
После проверки данные отправят в Вооруженные силы Украины.