Чатботом "єВорог" воспользовались уже более 323 тысяч украинцев

ukru
13:08 • 12343 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 37168 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 47973 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 80903 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 115243 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 124933 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112652 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141753 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139931 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114127 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 79472 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 69539 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 36878 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 33033 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 81618 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 80886 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 81618 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 240936 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 270766 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 207614 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 17202 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 115243 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103631 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121375 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123765 просмотра
Актуальное
Чатботом "єВорог" воспользовались уже более 323 тысяч украинцев

Чатботом "єВорог" воспользовались уже более 323 тысяч украинцев

Киев • УНН

 • 137524 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Вицепремьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что чатботом "єВорог" воспользовались уже более 323 тысяч украинцев, передает УНН.

Цитата

"С первых дней войны смелые украинцы снимают или пишут об оккупантах и ​​коллаборантах в єВорог. Ежедневно нашей команде поступают новые заявки, а количество украинцев, использующих чатбот, уже превысило 323 тысячи", - говорится в сообщении.

Детали

Он также подчеркнул, что сейчас очень важно оставаться активными и делиться с украинскими защитниками информацией, которая может им понадобиться.

"Итак, если вы находитесь на временно захваченных территориях, видите вражескую технику, сообщайте в чатбот от Минцифры — єВорог", - призвал Федоров.

По возможности следует делиться фото или видео или посылать заявление текстом о скоплении и перемещении колонн вражеской техники, бензовозах, транспортировке техники по железной дороге, склады с боеприпасами, радиолокационные станции, позиции артиллерии, полевые аэродромы для вертолетов.

"Во время съемки убедитесь, что остаетесь незамеченными для врага, а вашей жизни ничего не угрожает. Будьте осторожны и делитесь нашим чатом с друзьями", - добавил он.

Добавим 

Как писал УНН, чтобы отправить данные в чатбот, нужно:

· Нажать "Авторизироваться" и подтвердить личность через приложение "Дія";

· Выбрать, что именно видели — технику или оккупантов;

· Отправить фото- или видеоподтверждение;

· Выбрать область и указать геолокацию, на которой был замечен враг;

· Описать подробности того, что увидели.

После проверки данные отправят в Вооруженные силы Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы