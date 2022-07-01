В Украине более 5,5 млн внутренних переселенцев вернулись в свои дома - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Украине более 5,5 миллиона внутренне перемещенных лиц, покинувших свои жилища после 24 февраля, вернулись домой. Об этом говорится в отчете опроса Международной организации по миграции (МОМ), передает УНН.
Детали
Как отмечается, сейчас внутренними переселенцами остаются более 6,2 миллионов украинцев. По результатам опроса, проведенного МОМ, количество возвращений возросло на 24% за последний месяц.
Также примерно 38% внутриперемещенных семей с детьми в возрасте 5-17 лет заявили, что их дети не имеют полноценного доступа к образованию.
Почти 15% среди вернувшихся внутренних переселенцев отметили, что их дом был поврежден в результате боевых действий.
Кроме этого отмечается, что почти каждый четвертый человек (23%) в Украине вынужден был прекратить употреблять лекарства во время полномасштабной войны, поскольку они были недоступными или очень дорогими.
Дополнение
МОМ провела шестой раунд всеобщего опроса населения с 17 по 23 июня путем набора случайных телефонных номеров. Таким образом опросили 2001 уникального респондента в возрасте от 18 лет с использованием метода автоматизированного телефонного опроса (CATI). Лица, которые находятся за пределами Украины, под опрос не попали.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чатботом "єВорог" воспользовались уже более 323 тысяч украинцев