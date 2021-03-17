В Україні планують призначити понад 30 літніх поїздів цього року

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КИЇВ. 17 березня. УНН. У межах програми з підготовки до перевезень у літній сезон "Укрзалізниця" готова призначити не менше 30 поїздів у найпопулярніших напрямках. Про це заявив в.о. члена правління, директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, передає пресслужба компанії, пише УНН.

Деталі

За його словами, наразі триває активна робота з підготовки рухомого складу, інфраструктури, організаційні заходи для забезпечення українців у залізничних перевезеннях влітку.

"Зважаючи на реалії сьогодення, ми очікуємо на збільшення кількості внутрішніх туристів і активно готуємося. Звісно, карантинні обмеження вносять свої корективи, але ми навчилися оперативно на них реагувати та запевняємо, що суворе дотримання протикарантинних заходів робить поїзди більш безпечним транспортом для пасажирів", - сказав Перцовський.

Він також розповів про основні напрямки курсування літніх поїздів.

"Намагаємося зробити максимально зручні маршрути, щоб пасажири з різних регіонів України без пересадок діставалися курортних місць.

Наприклад, в Азовському напрямку курсуватиме зручний нічний поїзд Київ – Бердянськ, а зі Львова поїздом можна буде дістатися до Новоолексіївки та Бердянська, з Лисичанська, Харкова – до Одеси".

Також однією з програм "Укрзалізниці" щодо поліпшення пасажирського сполучення Перцовський назвав створення зручних маршрутів між містами-мільйонниками.

Перспективним напрямком він назвав запровадження прямого сполучення між Харковом та Дніпром, Кривим Рогом і Одесою.

Додамо

Обмеження продажу квитків та висадки-посадки пасажирів на поїзди, що курсують через Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську та Закарпатську області, залишатимуться до виходу регіонів із "червоних зон", але щонайменше до 19 березня. Однак, не виключено запуск спецрейсів.

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