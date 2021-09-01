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В Україні підвищать стипендії студентам

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Уряд підвищить стипендії учням професійної освіти, студентам передвищої та вищої освіти. Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні маємо рішення щодо стипендій. Уряд запровадить зміни до розмірів стипендіального забезпечення учнів закладів професійної освіти, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти. Це означає, що стипендії для студентів будуть збільшені”, — заявив Шмигаль.

Деталі

У закладах прохтехосвіти стипендії збільшать у 2 з половиною рази, а студенти вишів отримають підвищення щонайменше у півтора рази.

“Останнє підвищення відбувалося у листопаді 2017 року, тому назріла нагальна необхідність підвищення соціального захисту учнівської та студентської молоді”, — додав Шмигаль.

Додамо

На сьогодні мінімальна академічна стипендія в навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації становить 1 300 гривень на місяць. Звичайна стипендія в закладах профтехосвіти становить 490 гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Видатним освітянам призначать довічні державні стипендії: уряд прийняв рішення

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