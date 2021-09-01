В Украине повысят стипендии студентам
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Правительство повысит стипендии ученикам профессионального образования, студентам перед высшими и высшего образования. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
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"Сегодня есть решение о стипендях. Правительство введет изменения в размеры стипендиального обеспечения учащихся учреждений профессионального образования, студентов учреждений профессионального перед высшими и высшего образования. Это означает, что стипендии для студентов будут увеличены", - заявил Шмыгаль.
Детали
В заведениях прохтехобразования стипендии увеличат в 2 с половиной раза, а студенты вузов получат повышение минимум в полтора раза.
"Последнее повышение происходило в ноябре 2017 года, поэтому назрела настоятельная необходимость повышения социальной защиты учащейся и студенческой молодежи", - добавил Шмыгаль.
Добавим
На сегодня минимальная академическая стипендия в учебных заведений 3-4 уровней аккредитации составляет 1300 гривен в месяц. Обычная стипендия в учреждениях профтехобразования составляет 490 гривен.
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