Видатним освітянам призначать довічні державні стипендії: уряд прийняв рішення

Деталі

Зокрема, йшлося про те, що ці стипендії призначать видатним діячам освіти, які досягли віку 70 років.

Серед імен, які отримуватимуть стипендії:



Андрушків Богдан — доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.



Грищук Ганна — заслужений вчитель Української РСР, відмінник народної освіти.



Коваленко Віктор — заслужений працівник народної освіти України.



Коломієць Ганна — кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України.



Копистинський Михайло — відмінник освіти України.



Соя Микола — кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України.



Нагадаємо

У лютому 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 42/2021 про призначення державних стипендій 119 видатним діячам культури і мистецтва.