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Видатним освітянам призначать довічні державні стипендії: уряд прийняв рішення

Київ • УНН

 • 20897 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Кабмін погодив призначення державних стипендій видатним діячам освіти. Рішення прийняли сьогодні на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

Деталі

Зокрема, йшлося про те, що ці стипендії призначать видатним діячам освіти, які досягли віку 70 років.

Серед імен, які отримуватимуть стипендії:

  • Андрушків Богдан — доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
  • Грищук Ганна — заслужений вчитель Української РСР, відмінник народної освіти.
  • Коваленко Віктор — заслужений працівник народної освіти України.
  • Коломієць Ганна — кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України.
  • Копистинський Михайло — відмінник освіти України.
  • Соя Микола — кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України.

Нагадаємо

У лютому 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 42/2021 про призначення державних стипендій 119 видатним діячам культури і мистецтва.

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