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Выдающимся педагогам назначат пожизненные государственные стипендии: правительство приняло решение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Кабмин согласовал назначение государственных стипендий выдающимся деятелям образования. Решение приняли сегодня на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Детали

В частности, речь шла о том, что эти стипендии назначат выдающимся деятелям образования, достигших возраста 70 лет.

Среди имен, которые будут получать стипендии:

  • Андрушкив Богдан — доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины.
  • Грищук Анна — заслуженный учитель Украинской ССР, отличник народного образования.
  • Коваленко Виктор — заслуженный работник народного образования Украины.
  • Коломиец Анна — кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный работник образования Украины.
  • Копистинский Михаил — отличник образования Украины.
  • Соя Николай — кандидат педагогических наук, заслуженный работник образования Украины.

Напомним

В феврале 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 42/2021 о назначении государственных стипендий 119 выдающимся деятелям культуры и искусства.

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