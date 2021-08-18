Выдающимся педагогам назначат пожизненные государственные стипендии: правительство приняло решение
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Кабмин согласовал назначение государственных стипендий выдающимся деятелям образования. Решение приняли сегодня на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Детали
В частности, речь шла о том, что эти стипендии назначат выдающимся деятелям образования, достигших возраста 70 лет.
Среди имен, которые будут получать стипендии:
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- Андрушкив Богдан — доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины.
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- Грищук Анна — заслуженный учитель Украинской ССР, отличник народного образования.
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- Коваленко Виктор — заслуженный работник народного образования Украины.
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- Коломиец Анна — кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный работник образования Украины.
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- Копистинский Михаил — отличник образования Украины.
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- Соя Николай — кандидат педагогических наук, заслуженный работник образования Украины.
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Напомним
В феврале 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 42/2021 о назначении государственных стипендий 119 выдающимся деятелям культуры и искусства.