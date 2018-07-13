В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежонебезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. До кінця цього тижня в регіонах України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили у прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
"13-15 липня у південних, східних, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях, 13 липня і на Сумщині переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - проінформували рятувальники, посилаючись на дані Укргідрометцентру.
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Нагадаємо, вогонь знищив понад 40 га пшеничного поля у Полтавській області.
Як повідомляв УНН, у Херсонській області рятувальники ліквідували степову пожежу на площі 15 га.